Латвийская AirBaltic отказалась летать над Белоруссией

В эфире Латвийского радио министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс заявил, что латвийская национальная авиакомпания AirBaltic приняла решение не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы минтранса, инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске является неординарной ситуацией, которая вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Белоруссии.

«Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран <...> Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации», — отметил Линкайтс.

Министр также призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Белоруссию и из нее на сайте международного аэропорта Риги и авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

23 мая сообщалось о минировании самолета компании Ryanair, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс. Для проверки полученных сведений самолет приземлился в аэропорту Минска.

При этом саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа взрывных устройств не обнаружили.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, который направлялся из Афин в Вильнюс, находился основатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Журналист был задержан после экстренной посадки самолета в Минске.

Генсек НАТО назвал инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.