В Минпросвещения рассказали об изменениях при приеме в педвузы

Минпросвещения России введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов, приказ вступит в силу 1 сентября и начнет действовать в приемную кампанию 2027/2028 учебного года. Об этом РИА Новости рассказал руководитель ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, при поступлении на педагогические направления по профилям: математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература — больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания.

Кравцов добавил, что данные изменения направлены на подготовку сильных и мотивированных специалистов.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что серьезных изменений в проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году по сравнению с предыдущим годом не будет. Изменения коснутся только дат сдачи.

Резервный период предусмотрен для того, чтобы выпускники смогли сдать экзамен, если пропустили его по уважительной причине, или пройти испытание, если сдача нескольких предметов выпала на один день. Такие резервные дни продлятся с 22 по 25 июня.

В дополнительный период 8–9 июля можно будет сдать один из предметов, чтобы повысить результат.

