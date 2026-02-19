Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Минпросвещения рассказали об изменениях при приеме в педвузы

Кравцов: Минпросвещения РФ с 1 сентября введет профильный ЕГЭ в педвузах
dotshock/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения России введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов, приказ вступит в силу 1 сентября и начнет действовать в приемную кампанию 2027/2028 учебного года. Об этом РИА Новости рассказал руководитель ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, при поступлении на педагогические направления по профилям: математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература — больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания.

Кравцов добавил, что данные изменения направлены на подготовку сильных и мотивированных специалистов.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что серьезных изменений в проведении ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году по сравнению с предыдущим годом не будет. Изменения коснутся только дат сдачи.

Резервный период предусмотрен для того, чтобы выпускники смогли сдать экзамен, если пропустили его по уважительной причине, или пройти испытание, если сдача нескольких предметов выпала на один день. Такие резервные дни продлятся с 22 по 25 июня.

В дополнительный период 8–9 июля можно будет сдать один из предметов, чтобы повысить результат.

Ранее был названы самые популярные направления в российских вузах.
 
Теперь вы знаете
Трудные переговоры в Женеве, туннель из США в Россию и алкоголь для веганов. Главное за 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!