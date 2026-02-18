«Поведение наркоманов». Украина рассорилась со Словакией и Венгрией из-за российской нефти

Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину из-за отказа Киева поставлять российские энергоносители по нефтепроводу «Дружба». Украина заявила, что нефтепровод в настоящее время поврежден из-за ударов России, однако венгры и словаки подозревают украинцев в обмане. Тем временем правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти. Премьер страны Роберт Фицо даже пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине. В Киеве же считают, что зависимость Будапешта и Братиславы от нефти России «похожа на поведение наркоманов».

В Словакии объявлена кризисная ситуация в топливной сфере из-за прекращения поставок сырой нефти по проходящему через Украину трубопроводу «Дружба», сообщает издание Pravda. Прокачка не осуществляется с начала февраля. По утверждениям украинской стороны, сбой произошел из-за повреждения в результате российского обстрела, в Словакии полагают, что реальная причина носит политический характер и связана с распоряжением президента Украины Владимира Зеленского.

«Президент Зеленский играет с нашей поддержкой, когда речь заходит о европейских перспективах Украины»,

— заявил журналистам премьер Словакии Роберт Фицо после заседания правительства в среду.

В ходе пресс-конференции глава правительства напомнил, что нефтепровод «Дружба» был когда-то построен для нужд Словакии, и Братислава долгое время получала нефть по выгодной цене.

«Если кто-то надеется, что шантажом с нефтью, как это было с газом, добьется более сильной позиции при вступлении в Европейский союз, то он сильно ошибается», — заявил Фицо.

По его словам, в январе 2026 года Словакия направила на Украину вдвое больше электроэнергии, чем за весь 2025 год.

«Вероятно, эти поставки имеют какое-то значение для энергосистемы Украины. Если Зеленский считает, что это не имеет никакой ценности, мы можем отказаться от этого сотрудничества»,

— предупредил Фицо.

Премьер указал, что, по данным словацкой разведки, повреждения нефтепровода были незначительны и уже устранены . Правительство страны намерено обратиться к Украине с просьбой о допуске словацких экспертов: «Пусть своими глазами увидят, что там произошло, действительно ли ущерб такой, как утверждает Украина, или это вымысел».

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в тот же день заявил, что исключения по закупкам российской нефти, предоставленные Еврокомиссией для Венгрии и Словакии, носят «временный характер» и призваны дать обеим странам время для поиска иных способов поставок.

«Альтернативные источники поставок ресурсов в эти страны существуют, но, к сожалению, мы не видим никаких попыток отказаться от российской нефти. Это действительно похоже на поведение наркоманов», — сказал Тихий.

Как отмечает издание Pravda, для бесперебойной работы единственного в Словакии НПЗ Slovnaft требуется от 7000 до 7500 тонн сырой нефти в день, такой уровень переработки позволит покрывать лишь внутренние потребности страны. В нормальном режиме завод экспортирует около 60% своей продукции в соседние государства, включая Украину и Чехию.

Венгрия тоже недовольна

Схожей позиции придерживается и Венгрия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 13 февраля заявлял, что Украина прервала поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба» с целью усложнить положение венгерского правительства перед выборами в парламент. По его словам, нефтепровод «Дружба» технически полностью исправен, а его работа блокируется по политическим причинам. Сийярто назвал действия Киева «крайне грубым вмешательством» во внутренние дела Венгрии и отметил, что правительство гарантирует безопасность энергоснабжения страны и будет предпринимать все необходимые для этого шаги.

Кроме того, Венгрия также прекратила поставки дизельного топлива на Украину.

«Поставки не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят подачу нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии», — сказал Сийарто.

В свою очередь, Еврокомиссия требует от Украины отремонтировать поврежденный трубопровод «Дружба».

«ЕС оказывает давление на Украину по вопросу ремонта нефтепровода — на фоне отказа Хорватии транспортировать российскую нефть в Венгрию и Словакию. В стороне от мирных переговоров ЕК заявила, что хочет получить от Украины сроки ремонта трубопровода», — сообщает Sky News.

К настоящему времени известно, что Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку нефти из других стран по Адриатическому трубопроводу. В частности, словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft заказал семь танкеров с нефтью из Саудовской Аравии, Ливии, Казахстана и Норвегии.