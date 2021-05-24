В еще одной стране число смертей от коронавируса превысило 300 тысяч

В Индии за сутки от коронавируса скончались 4 454 человека, таким образом число смертей достигло 303 720. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.

Отметку в 300 тыс. смертей уже преодолели еще два государства: США (больше 589 тыс. летальных исходов) и Бразилия (свыше 449 тыс. смертей).

Всего в Индии коронавирусом заразились 26,7 млн человек. Из них 23,7 млн уже выздоровели, еще 2,7 млн проходят лечение в настоящий момент. В стране вакцину от коронавируса уже получили 196 млн человек, что составляет около 14,5% населения.

Ранее число случаев коронавируса в мире превысило 166 млн — во всем мире на утро 22 мая выявлено 166 154 087 случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии от инфекции скончались 3 443 436 человек. Лидерами по количеству зараженных являются США, Индия, Бразилия.

До этого в ВОЗ оценили реальное число смертей от коронавируса в мире — с начала пандемии от коронавирусной инфекции в мире могли погибнуть от 6 млн до 8 млн человек.