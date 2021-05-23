Лава извергающегося вулкана Ньирагонго достигла пределов города Гома

Лавовые потоки из извергающегося вулкана Ньирагонго достигли пределов конголезского города Гома с населением в 1,5 млн человек, сообщает Reuters.

Постепенно остывающая лава, которая, из-за особой химической структуры породы в Ньирагонго, способна распространяться со скоростью до 96 км/ч, достигла окраины города Гома. Потоки расплавленной породы перекрывают улицы и блокируют кварталы, из-за лавы и высокой температуры начались пожары в домах.

Ранее официальный представитель городских властей Патрик Муяйя заявил, что город будет эвакуирован в соответствии с планами на случай извержения вулкана.

Однако жители Гомы самостоятельно стали покидать город, пересекая границу с соседней Руандой. Местные власти объявили о готовности принять беженцев и разметить их на время извержения.

Ньирагонго, как действующий вулкан, является частью рифта Альбертин, его высота составляет 3 470 метров. Его извержения часто наносят ущерб местному населению и близлежащим городам. Самые большие потери за историю наблюдения составили 600 человек, это произошло в 1977 году.

В прошлый раз извержение Ньирагонго произошло в 2016 году.