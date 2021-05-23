На «Фукусиме-1» проверят контейнеры с отходами после утечки радиации

На японской аварийной атомной электростанции «Фукусима-1» проведут проверку всех 5,3 тыс контейнеров с радиоактивными отходами, сообщает телеканал NHK.

Причиной проверки послужила утечка радиации из-за повреждения контейнера, в котором хранится хранится гелеобразные радиоактивные отходы. Повреждение контейнера, по предварительным данным, произошло из-за коррозии.

Проверка и осмотр контейнеров продлятся до конца июня, специалистам энергокомпании Tokyo Electric Power предстоит проверить все 5,3 тыс контейнеров с радиоактивными отходами. Некоторые из них были заполнены еще в начале ликвидации последствий аварии, и их содержимое неизвестно.

11 марта 2011 года в водах Тихого океана недалеко от Токио началось землетрясение магнитудой 9,0, подземные толчки спровоцировали цунами, в результате произошла авария на АЭС «Фукусима-1» в одноименной префектуре. Системы атомной электростанции приняли сигнал о землетрясении, отключили ядерные реакторы и запустили экстренные системы охлаждения, однако 15-метровая волна пробила ограждения станции и разрушила эти системы, что привело к серии взрывов и выбросу радиоактивных материалов. Аварии был присвоен максимальный седьмой уровень.

Ранее в МИД РФ отреагировали на решение Японии сбросить воду с «Фукусимы» в океан.