В СК сообщили об отсутствии сведений, что пропавший Усольцев был членом секты

Нет данных о том, что пропавший вместе с женой и дочерью в горной местности Красноярского края Сергей Усольцев состоял в какой-либо секте. Об этом рассказали ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
До этого в СМИ появилась информация, что мужчина состоял в одной из религиозных общин.
«Исходя из собранных по уголовному делу доказательств, нет никаких сведений о том, что Усольцев состоял в какой-либо секте», — уточнили в СК.
18 января в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что поиски семьи Усольцевых возобновятся после схода снега и потепления.
В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.
Ранее силовики назвали одну из версий пропажи семьи Усольцевых.