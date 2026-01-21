Размер шрифта
В СК сообщили об отсутствии сведений, что пропавший Усольцев был членом секты

Ирина Усольцев/«ЛизаАлерт» Красноярского края/VK

Нет данных о том, что пропавший вместе с женой и дочерью в горной местности Красноярского края Сергей Усольцев состоял в какой-либо секте. Об этом рассказали ТАСС в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

До этого в СМИ появилась информация, что мужчина состоял в одной из религиозных общин.

«Исходя из собранных по уголовному делу доказательств, нет никаких сведений о том, что Усольцев состоял в какой-либо секте», — уточнили в СК.

18 января в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что поиски семьи Усольцевых возобновятся после схода снега и потепления.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.

Ранее силовики назвали одну из версий пропажи семьи Усольцевых.

