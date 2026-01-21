Нахождение Урсулы фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии привело к атрофии Европейского союза. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung (BZ).

По мнению автора статьи, выступление фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе стало видимым отражением упадка Европейского союза как значимого центра силы в мировой политике. Сильные стороны Европы сейчас атрофировались.

Комментируя заявление Еврокомиссии о необходимости построить «новую форму европейской независимости», издание отмечает, что оно не является свойственным для европейцев стремлением к независимости и свободе, а скорее предпосылкой для демонтажа свободы, прозрачности и демократии.

20 января фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз в текущем году примет собственную стратегию безопасности, в которую войдет и новая стратегия по Арктике.

Ранее сообщалось, что главе Еврокомиссии могут вынести четвертый вотум недоверия.