Россиянам посоветовали иметь подробную опись имущества при аренде квартиры

Россиянам нужно составлять подробную опись имущества при аренде квартир, чтобы избежать споров и разбирательств с собственниками. Об этом «Газете.Ru» сказал генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«Необходимо составить подробную опись имущества именно в качестве приложения к договору и акту при въезде/выезде.

В нем необходимо указывать состояние тех деталей, к которым возникли или могут возникнуть сомнения: состояние пола, стен, дверей, сантехники, бытовой техники или мебели. Все обнаруженные дефекты необходимо обязательно зафиксировать: царапины, сколы, трещины. Для удобства я бы рекомендовал присвоить номера этим предметам. Привяжите к каждому предмету уникальный идентификационный номер и обязательно дату осмотра», — отметил Виноградов.

По его словам, фото и видео с датами — обязательное условие для описи имущества. Также важно приложить план помещения и таблицу стоимости восстановления каждого элемента, рекомендовал Виноградов. По его словам, описание должно быть согласовано и вложено в договор как единая база для расчета депозита при выезде. Такой подход сокращает риск разногласий и ускоряет возврат депозита, заключил Виноградов.

