Россиянам назвали работающие способы, как сэкономить на ЖКХ в 2026 году

«Волшебной кнопки», чтобы платить в два раза меньше за ЖКХ, не существует. Но есть понятные и работающие способы сократить платежи — без ущерба для комфорта и без серых схем. О них «Газете.Ru» рассказала Юлия Федорова, генеральный директор УК «ТЕРРА», г. Санкт-Петербург.

«Первое и самое очевидное — приборы учета. Если в квартире до сих пор нет индивидуальных счетчиков на воду, экономия буквально лежит на поверхности. Платежи по нормативу почти всегда выше реального потребления. По нашей практике, установка счетчиков позволяет снизить плату за холодную и горячую воду на 20–40%, а в квартирах с небольшим числом проживающих — и больше. Главное — регулярно передавать показания, иначе расчет снова уйдет в норматив. И не забывайте вовремя проводить поверку счетчиков — дата указана в паспорте на прибор учета либо ее можно уточнить в своей УК (ТСЖ)», — посоветовала эксперт.

Второй момент — отопление и тепло. В домах, где установлен общедомовой прибор учета тепла, жители платят за фактически потребленную энергию, а не по усредненному нормативу.

«В теплые зимы разница в платежках может быть ощутимой. Дополнительно работают терморегуляторы на радиаторах — они не уменьшают плату напрямую, но позволяют не «перетапливать» квартиру и экономить в домах с поквартирным учетом тепла. Реальная экономия — до 10–15% за сезон», — добавила она.

Третье — электроэнергия. Переход на двухтарифный или трехтарифный счетчик действительно имеет смысл, но не для всех.

«Если вы активно пользуетесь техникой вечером и ночью — стиральная машина, посудомойка, бойлер — экономия может составлять 15–25%. Если же основное потребление днем, эффект будет минимальным. Здесь важно честно оценить свой образ жизни. Также обязательно замените лампы в осветительных приборах на энергосберегающие», — посоветовала Федорова.

Отдельно эксперт рассказала про содержание жилья. Многие жители не знают, что могут влиять на эти расходы.

«Например, отказ от неиспользуемых услуг, пересмотр периодичности некоторых работ, участие в общих собраниях. Иногда простое решение — заменить подрядчика или скорректировать объем услуг — дает дому экономию в сотни тысяч рублей в год, а для каждой квартиры это минус несколько сотен рублей в месяц. Здесь важно иметь в доме грамотный и активный Совет дома, который умеет договариваться с УК и тем самым влиять на «экономику дома», — подчеркнула специалист.

Еще один рабочий, но недооцененный способ — льготы и субсидии.

«Люди часто думают, что это «только для пенсионеров», и даже не проверяют свое право. На практике субсидию можно получить, если расходы на ЖКХ превышают установленную долю дохода семьи. Это не стыдно и не сложно — и иногда снижает платеж на 30–50%», — сказала она.

Важно помнить и о дисциплине: просрочки и долги всегда дороже, чем своевременная оплата. Пени, судебные расходы, исполнительские сборы — все это в итоге ложится на собственника. Если возникают финансовые трудности, лучше сразу обращаться за рассрочкой, а не копить долг.

«И самый главный нюанс: экономия на ЖКХ — это не про «платить меньше любой ценой», а про разумное потребление и участие в жизни дома. Те дома, где жители вовлечены, считают деньги и работают вместе с управляющей компанией, почти всегда платят меньше и живут комфортнее. Это практика, которую я вижу каждый день», — резюмировала Федорова.

Ранее юрист объяснил, что будет, если несколько месяцев не платить за ЖКХ.