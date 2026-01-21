Размер шрифта
Армия

В Китае оценили успехи российской ПВО

Sohu: РФ продемонстрировала жесткость при атаке украинских БПЛА
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Отражение атаки украинских беспилотников 19 января продемонстрировало, что Москва намерена жестко отвечать на любые попытки угрожать безопасности российской территории. Об этом пишет китайский портал Sohu.

«Операция по перехвату посылает четкий сигнал внешнему миру о том, что Россия не ослабит меры безопасности в приграничных районах. Любое посягательство на российскую территорию будет встречено жестким отпором», — говорится в материале.

При этом автор отметил, что постоянное использование ВСУ дронов свидетельствует о нехватке других сил. Однако по мере совершенствования российской системы противовоздушной обороны эффективность этой тактики становится все более ограниченной, что сказывается на боевом духе украинских военных.

19 января в министерстве обороны РФ рассказали, что силы ПВО за три часа сбили над российскими регионами 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Беспилотники были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 до 23:00 мск. 21 дрон сбили над территорией Ростовской области, 19 — над Брянской. Пять БПЛА ликвидировали в Калужской и по одному — в Белгородской и Курской областях.

Ранее подземный бункер ВСУ попал под удар ракет «Циркон».

