Появилось видео с тренером по фигурному катанию, выстрелившим в голову коллеге

Тренер по фигурному катанию Денис Егоров выстрелил в голову женщине из сигнального пистолета в Москве, она госпитализирована. Подозреваемый был задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В сети также появилось видео, в котором виден момент выстрела в женщину. Инцидент произошел около подъезда жилого дома. Сигнальный заряд не пробил кость, однако нанес серьезные повреждения. Потерпевшая тоже работает тренером по фигурному катанию.

«Накануне в Тимирязевском районе Москвы тренер по фигурному катанию Денис Егоров выстрелил из пистолета в коллегу», — уточнили в ведомстве.

По последним данным, мужчина, выстреливший в женщину, был задержан. Сейчас следственные действия продолжаются. Раненая женщина находится в больнице.

Заведено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»)».

Ранее сообщалось, что во время разговора мужчина приставил пистолет ко лбу женщины, после чего произвел выстрел.