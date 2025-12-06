Экс-тренер «Спартака» дал прогноз на игру с «Динамо»

Тренер Гладилин заявил, что «Спартак» и «Динамо» могут сыграть как угодно

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что предсказать исход дерби с «Динамо» практически невозможно.

По его словам, предстоящая встреча может завершиться с любым результатом.

«Будет открытый футбол, обеим командам нужны победы, чтобы как-то себя реабилитировать в лице болельщиков. Победа даст мотивации на дальнейшую борьбу и поднимет настроение перед отпуском. Силы обеих команд равны, команды равны по всем вопросам. Так что здесь предсказать какой-то результат нельзя. Любой результат может быть — и победа любой команды, и ничейный результат», — заявил Гладилин.

В 18-м туре национального первенства, который станет заключительным в 2025 году, «Спартак» 6 декабря сыграет дома с московским «Динамо», встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестой позиции, набрав 28 баллов. «Динамо» занимает девятое место, набрав 20 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 баллов.

Ранее легенда «Зенита» предсказал точный счет матча «Краснодар» — ЦСКА.