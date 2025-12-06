Тренер сборной Норвегии сравнил жеребьевку чемпионата мира с шоу уродов

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен сравнил жеребьевку чемпионата мира 2026 года с шоу уродов, передает NRK.

«Это своего рода шоу уродов. Словно читаешь альбом с футбольными карточками, где есть и звёзды прошлого, и ваши кумиры. Надо сказать, что на сцене было много развлечений. К счастью, мы уже закончили», — сказал Сольбаккен.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2027 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

