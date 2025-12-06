В Казахстане исключили отказ от транзита нефти РФ

Абаев: Казахстан не видит предпосылок для отказа от транзита российской нефти

Транзит нефти РФ по территории Казахстана происходит в рамках межправительственного соглашения, и нет предпосылок, чтобы оно было поставлено под сомнение. Об этом РИА Новости заявил казахский посол в России Даурен Абаев.

«Я не вижу никаких предпосылок, чтобы межправосоглашение было как-то поставлено под сомнение. Оно работает», — сказал он.

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив выносной причал. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков зафиксировано не было. Эксперт Игорь Юшков назвал эту атаку на КТК прямым ударом по интересам Казахстана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случаем атаку украинских дронов на инфраструктуру КТК, поскольку речь идет об объекте международного значения.

Ранее стало известно, что перевалка казахстанской нефти через КТК упала на 5% из-за атак.