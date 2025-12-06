Подписать капитуляцию от Украины может экс-премьер Юлия Тимошенко или глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Об этом aif.ru заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Новоизбранный спикер парламента, возможно, финализирует эти договоренности. Претендентов на этот пост достаточно. Это может быть, во что я мало верю, Арахамия. Я не исключаю, что таким спикером может стать Юлия Тимошенко», — подчеркнул он.

По словам Килинкарова, все будет зависеть от того, как дальше будет развиваться ситуация на Украине.

На этом фоне бывший премьер Украины Николай Азаров заявлял, что США взяли курс на смещение украинского лидера Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине.

Кроме того, политолог Василий Вакаров отмечал, что Зеленский может объявить о своей отставке в новогоднем обращении к украинцам.

«Я слышал о прогнозе, согласно которому Зеленский скажет о своей отставке в новогоднем обращении к украинцам. Сделал его политтехнолог Петров, который в основном работал с (главой офиса президента – «Газета.Ru») Андреем Ермаком, и, скорее всего, такое заявление – реакция на отставку последнего», — подчеркнул он.

Ранее NYT провела расследование в отношении Зеленского и пришла к неутешительным выводам.