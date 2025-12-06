На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Володин высказался о будущем стран, пропагандирующих ЛГБТ

Володин: у стран, где продвигают ЛГБТ и смену пола, нет будущего
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Будущего у стран, где продвигают и навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, однополые браки, педофилию и смену пола, нет. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 6 декабря исполнилось три года с тех пор, как в России запретили любую пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), педофилии и смены пола. В Конституции страны было закреплено, что брак является союзом мужчины и женщины.

Парламентарий отметил, что в это же время в европейских странах продолжается навязывание населению неверных ценностей. Например, Европейский суд обязал все государства Евросоюза признавать однополые браки.

Те, кто хочет уберечь граждан своих стран от псевдоценностей, сталкиваются с жесткими преградами, написал Володин. В Словакии и Венгрии приняли поправки в основные законы, закрепляющие только два пола — мужской и женский. Теперь ЕС пытается лишить обе эти страны голоса в Совете ЕС.

Также Володин напомнил, что Грузию после принятия закона о защите семейных ценностей и несовершеннолетних отказались принимать в ЕС.

Ранее Володин заявил, что европейцы стали чаще выбирать для проживания Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами