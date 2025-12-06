Володин высказался о будущем стран, пропагандирующих ЛГБТ

Будущего у стран, где продвигают и навязывают нетрадиционные сексуальные отношения, однополые браки, педофилию и смену пола, нет. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что 6 декабря исполнилось три года с тех пор, как в России запретили любую пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), педофилии и смены пола. В Конституции страны было закреплено, что брак является союзом мужчины и женщины.
Парламентарий отметил, что в это же время в европейских странах продолжается навязывание населению неверных ценностей. Например, Европейский суд обязал все государства Евросоюза признавать однополые браки.
Те, кто хочет уберечь граждан своих стран от псевдоценностей, сталкиваются с жесткими преградами, написал Володин. В Словакии и Венгрии приняли поправки в основные законы, закрепляющие только два пола — мужской и женский. Теперь ЕС пытается лишить обе эти страны голоса в Совете ЕС.
Также Володин напомнил, что Грузию после принятия закона о защите семейных ценностей и несовершеннолетних отказались принимать в ЕС.
Ранее Володин заявил, что европейцы стали чаще выбирать для проживания Россию.