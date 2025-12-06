На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области средства ПВО уничтожили 27 БПЛА

Гусев: в Воронежской области силами ПВО сбиты 27 беспилотников
true
true
true
close
Shutterstock

В небе над Воронежской областью в ночь на 6 декабря было обнаружено и уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет, но в результате падения обломков беспилотников есть разрушения в ряде муниципалитетов: повреждена крыша АЗС, кровля дома в СНТ, остекление и фасад школы, фасад одного малоэтажного дома, три частных дома, гараж с автомобилем внутри.

Как отметил Гусев, оперативные службы продолжают работать на местах, в результате чего будет проведена оценка ущерба и начнутся ремонтные работы.

До этого губернатор сообщал, что в пригороде Воронежа обломки дрона повредили линию электропередачи (ЛЭП).

Он призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения и не осуществлять фото- и видеосъемку работы ПВО.

Губернатор предупредил, что угроза атаки дронов сохраняется в Воронеже, Нововоронеже, Бутурлиновском, Россошанском и Острогожском районах.

Ранее украинские беспилотники пытались атаковать Ленинградскую область.

