Swarovski подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Swarovski подал заявку на регистрацию одноименного товарного знака в России

Австрийская компания Swarovski подала заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака в России. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка на регистрацию знака была подана 1 декабря 2025 года из Лихтенштейна.

Swarovski закрыл свои магазины и приостановил онлайн-продажу своей продукции на территории РФ в марте 2022 года. В июне 2023 года компания полностью ушла с российского рынка.

В ноябре американская корпорация Google подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака бренда своего смартфона Google Pixel. Он регистрируется по 9-му классу МКТУ — смарт-часы, беспроводное устройство связи, операционные системы, мобильные телефоны, телефонные гарнитуры и батареи.

До этого сообщалось, что дом моды Chanel, покинувший российский рынок, зарегистрировал три товарных знака в Роспатенте.

Ранее Marvel продлила действие двух товарных знаков в России.