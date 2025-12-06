На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посол обвинил Британию в попытке военного сдерживания России

Посол Корчунов: Лондон хочет, чтобы в слежке за подлодками РФ рисковал Осло
true
true
true
close
Светлана Шевченко/РИА Новости

Великобритания предпочитает, чтобы в слежке за российскими военными подлодками рисковала Норвегия. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Норвегии Николай Корчунов, комментируя планы Лондона и Осло по отслеживанию движения российских подлодок.

По его словам, в Британии не скрывают, что данные мероприятия направлены на военное сдерживание России, а такие рискованные задачи Лондон «предпочитают выполнять чужими руками».

Также Корчунов высказал предположение, что страны НАТО рассматривают Крайний Север в качестве потенциального театра военных действий.

Великобритания и Норвегия 4 декабря подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией для отслеживания передвижений российских военных подлодок России.

Ранее Bloomberg сравнил военное присутствие России и НАТО в Арктике.

Все новости на тему:
Освоение Арктики
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами