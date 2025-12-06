Посол обвинил Британию в попытке военного сдерживания России

Посол Корчунов: Лондон хочет, чтобы в слежке за подлодками РФ рисковал Осло

Великобритания предпочитает, чтобы в слежке за российскими военными подлодками рисковала Норвегия. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Норвегии Николай Корчунов, комментируя планы Лондона и Осло по отслеживанию движения российских подлодок.

По его словам, в Британии не скрывают, что данные мероприятия направлены на военное сдерживание России, а такие рискованные задачи Лондон «предпочитают выполнять чужими руками».

Также Корчунов высказал предположение, что страны НАТО рассматривают Крайний Север в качестве потенциального театра военных действий.

Великобритания и Норвегия 4 декабря подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предусматривающее совместное патрулирование морских пространств между Гренландией, Исландией, Великобританией и Норвегией для отслеживания передвижений российских военных подлодок России.

Ранее Bloomberg сравнил военное присутствие России и НАТО в Арктике.