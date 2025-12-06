Россия подняла в небо 12 стратегических бомбардировщиков

«Военный осведомитель»: Россия подняла в воздух девять Ту-95МС и три Ту-160

Россия подняла в воздух девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три ракетоносца Ту-160. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

По данным канала, самолеты находятся либо на рубежах пуска крылатых ракет, либо следуют к этим точкам. Дополнительные детали о маршрутах и задачах экипажей не раскрываются.

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщали, что украинские системы противовоздушной обороны и истребители F-16 не справляются с перехватом российских воздушных целей.

Как писало издание Military Watch Magazine, ВСУ теряют средства ПВО быстрее, чем западные союзники Киева могут их заменить. В публикации отмечалось, что темпы уничтожения систем противовоздушной обороны многократно превысили возможности западных союзников по бесперебойным поставкам вооружения.

Ранее уникальный трюк российского истребителя Су-57 попал на видео.