На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия подняла в небо 12 стратегических бомбардировщиков

«Военный осведомитель»: Россия подняла в воздух девять Ту-95МС и три Ту-160
true
true
true
close
Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости

Россия подняла в воздух девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три ракетоносца Ту-160. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

По данным канала, самолеты находятся либо на рубежах пуска крылатых ракет, либо следуют к этим точкам. Дополнительные детали о маршрутах и задачах экипажей не раскрываются.

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщали, что украинские системы противовоздушной обороны и истребители F-16 не справляются с перехватом российских воздушных целей.

Как писало издание Military Watch Magazine, ВСУ теряют средства ПВО быстрее, чем западные союзники Киева могут их заменить. В публикации отмечалось, что темпы уничтожения систем противовоздушной обороны многократно превысили возможности западных союзников по бесперебойным поставкам вооружения.

Ранее уникальный трюк российского истребителя Су-57 попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами