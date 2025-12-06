На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия не выплатила взнос в WADA

В WADA заявили, что Россия не выплатила взнос за 2025 год
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Ежегодный взнос России за 2025 год остается невыплаченным из-за санкций, заявил глава офиса стратегического управления Всемирного антидопингового агентства (WADA) Одри Тайллефер. Его слова передает РИА Новости.

«Взнос России за 2025 год остается невыплаченным в связи с международными санкциями. Невыплаченным остается взнос США за 2024 год. Не ожидается выплата взноса за 2025 год», — сказал Тайллефер.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее cуд США отклонил иск организаторов соревнований с допингом.

