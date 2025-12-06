Россиянин совершил две кражи, чтобы очаровать незнакомую девушку

В Прикамье будут судить мужчину, который похитил 19 роз, чтобы очаровать незнакомку. Об этом сообщила пресс-служба Краснокамского городского суда.

В августе этого года житель Краснокамска гулял по ночному городу и встретил в одном из дворов девушку. Под действием спиртного у них завязался откровенный диалог, и новая знакомая призналась, что ей не хватает романтики в жизни, мужчина пообещал решить эту проблему и ушел.

В попытке приятно удивить даму он посетил круглосуточный цветочный киоск, где попросил собрать букет из лучших эквадорских роз с атласной лентой, сделал вид, что оплачивает покупку, а когда оплата не прошла, скрылся с места происшествия.

Вернувшись к девушке, мужчина подарил ей девять роз, но она заявила, что букет мог быть и побольше. Пермяк воспринял это буквально и совершил грабеж в другом ночном павильоне, на этот раз похитив еще 10 роз такого же сорта.

Полиция нашла пару в соседнем дворе и изъяла букет. В отношении грабителя-романтика возбудили уголовное дело. 12 декабря его рассмотрит городской суд.

Ранее тюменец пролез в магазин через вентиляцию ради 10 тысяч рублей и попал на видео.