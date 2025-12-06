Москвичам пообещали еще две недели без солнечных дней

В Москве сохранится пасмурная погода как минимум до середины декабря. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, устойчивого солнечного периода в столице ожидать не стоит. Она пояснила, что последние две недели ноября и начало декабря определялись антициклоном, из-за чего в городе было крайне мало солнечных часов. В ближайшие десять дней солнечная погода также маловероятна.

Позднякова добавила, что антициклон сейчас ослабевает, однако уже к середине следующей недели его сменит новый пасмурный циклон, который принесет осадки в виде мокрого снега.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что снега в столице не стоит ждать как минимум до середины декабря. По словам синоптика, на следующей неделе снег выпадет только в некоторых районах Московской области. Он добавил, что режим погоды в Москве будет однородным, колебания температуры будут минимальными.

Ранее Вильфанд раскрыл, на какой срок можно составить достоверный прогноз погоды.