На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам пообещали еще две недели без солнечных дней

Позднякова: Москву накроет пасмурная погода как минимум до середины декабря
true
true
true
close
@tv360/Telegram

В Москве сохранится пасмурная погода как минимум до середины декабря. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, устойчивого солнечного периода в столице ожидать не стоит. Она пояснила, что последние две недели ноября и начало декабря определялись антициклоном, из-за чего в городе было крайне мало солнечных часов. В ближайшие десять дней солнечная погода также маловероятна.

Позднякова добавила, что антициклон сейчас ослабевает, однако уже к середине следующей недели его сменит новый пасмурный циклон, который принесет осадки в виде мокрого снега.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что снега в столице не стоит ждать как минимум до середины декабря. По словам синоптика, на следующей неделе снег выпадет только в некоторых районах Московской области. Он добавил, что режим погоды в Москве будет однородным, колебания температуры будут минимальными.

Ранее Вильфанд раскрыл, на какой срок можно составить достоверный прогноз погоды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами