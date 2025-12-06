На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о наступлении «решающей фазы» конфликта на Украине

Bloomberg: конфликт на Украине вступает в решающую фазу
Сергей Бобылев/РИА Новости

Конфликт на Украине вступает в «решающую фазу» в контексте переговоров об урегулировании конфликта и критики Европы со стороны США, которая, в частности, выразилась в новой Стратегии нацбезопасности Соединенных Штатов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«В 33-страничной Стратегии национальной безопасности, подписанной президентом Дональдом Трампом, Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику… Она появилась как раз в тот момент, когда война России на Украине вступает в потенциально решающую фазу», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Bloomberg, европейские лидеры глубоко обеспокоены попытками США заключить соглашение, разработанное совместно с Россией, которое стало бы капитуляцией Запада.

На этом фоне встреча представителей США и Украины во Флориде не принесла «крупного прорыва» в мирном процессе по урегулированию конфликта.

При этом газета The Wall Street Journal писала, что лидеры стран Европы призвали президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется несговорчивость Украины.

