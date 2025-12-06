Двое россиян надели на голову знакомого пакет, требуя полмиллиона рублей

В Калининграде будут судить троих местных жителей за вымогательство и похищение людей. Об этом сообщает СУ СКР по области.
По версии следствия, в октябре 2023 год обвиняемые напали на незнакомого мужчину, отобрали у него паспорт и потребовали 20 тыс. рублей, обвинив его в распространении наркотиков.
В августе 2024 года двое фигурантов похитили знакомого, надели на его голову пакет и требовали выкуп в размере полумиллиона рублей. Они связались с родственниками жертвы и угрожали расправиться с ним, если не получат деньги.
В сентябре 2024 года один из обвиняемых избил знакомого и под угрозой насилия потребовал 500 тыс. рублей в качестве компенсации за якобы нанесенное оскорбление.
Калининградцев обвинили в вымогательстве и похищении. Дело с обвинительным заключением уже передано в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу.
