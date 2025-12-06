На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двое россиян надели на голову знакомого пакет, требуя полмиллиона рублей

В Калининграде будут судить троих сообщников, которые похищали людей ради выкупа
Shutterstock

В Калининграде будут судить троих местных жителей за вымогательство и похищение людей. Об этом сообщает СУ СКР по области.

По версии следствия, в октябре 2023 год обвиняемые напали на незнакомого мужчину, отобрали у него паспорт и потребовали 20 тыс. рублей, обвинив его в распространении наркотиков.

В августе 2024 года двое фигурантов похитили знакомого, надели на его голову пакет и требовали выкуп в размере полумиллиона рублей. Они связались с родственниками жертвы и угрожали расправиться с ним, если не получат деньги.

В сентябре 2024 года один из обвиняемых избил знакомого и под угрозой насилия потребовал 500 тыс. рублей в качестве компенсации за якобы нанесенное оскорбление.

Калининградцев обвинили в вымогательстве и похищении. Дело с обвинительным заключением уже передано в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Самарской области мужчину, оскорбившего девушку, увезли в лес и избили.

