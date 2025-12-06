Стало известно, во сколько обойдется владельцу эксплуатация пикапа Great Wall Poer

НАПИ: за 5 лет на содержание пикапа Great Wall Poer придется потратить 2,45 млн рублей

За пять лет владельцы пикапа Great Wall Poer потратят на его обслуживание 2,45 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Great Wall Poer обойдется в 19,61 рубля. За год получается сумма 490,3 тыс. рублей, за пять лет — 2,45 млн рублей. Цена машины составляет 3,3 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховкf ОСАГО, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Санкт-Петербурге при среднем пробеге в 25 тыс. километров в год.

Китайский пикап Great Wall Poer обновился в России. Обновленная машина отличается новой радиаторной решеткой без хрома, иными бамперами и рейлингами на крыше. В салоне обновились приборная панель и мультимедийная система, а в отделке применены новые материалы.

Пикап получил новый 218-сильный бензиновый двигатель, который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Обновленный пикап Poer будет представлен в трех комплектациях: одной — с дизельным двигателем (184 л.с.) и двух — с бензиновым.

