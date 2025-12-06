На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поздравил Жапарова с Днем рождения

Путин заявил в поздравлении Жапарову, что тепло вспоминает визит в Бишкек
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с Днем рождения, отметив, что тепло вспоминает свой недавний визит в Бишкек. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

6 декабря Жапаров отмечает 56-летие.

Российский лидер отметил, что конструктивная совместная работа России и Киргизии в интересах дальнейшего упрочения многоплановых связей между государствами продолжится.

Путин добавил, что Жапаров по праву пользуется искренним уважением киргизского народа и международным авторитетом. Российский президент также подчеркнул личный вклад коллеги в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между РФ и Киргизией, а также в продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.

В заключение Путин пожелал Жапарову крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Путин находился с визитом в Киргизии с 25 по 27 ноября. Он провел переговоры с Жапаровым и принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Путин пошутил, когда узнал об устройстве киргизской юрты.

