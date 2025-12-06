Запорожская АЭС несколько часов работала без внешнего энергоснабжения

Запорожская атомная станция (ЗАЭС) на несколько часов лишилась внешнего энергоснабжения из-за срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщили в пресс-службе объекта.

В ведомстве указали, что обе линии, по которым станция получала электричество, были отключены ночью, после чего ЗАЭС перешла в режим полной потери внешнего питания. Согласно регламентам, для обеспечения внутренних потребностей были задействованы резервные дизель-генераторы. В пресс-службе подчеркнули, что все системы безопасности работали штатно.

Сейчас энергоснабжение станции восстановлено через линию 330 кВ «Ферросплавная-1». Причины отключения линий электропередачи уточняются.

На станции отметили, что параметры оборудования находятся под постоянным контролем, дизель-генераторы после работы переведены в режим дежурства, а условия безопасной эксплуатации не нарушались. Радиационный фон на территории АЭС и в прилегающих зонах остаётся в пределах естественных значений, угроз для персонала и населения нет.

В сообщении добавили, что ситуация полностью контролируется, а работа станции ведется в соответствии с требованиями безопасности.

Ранее ЗАЭС полностью перешла на структуру российских атомных станций.