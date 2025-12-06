Премьер-министр Италии призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами

Мелони: Европа должна защищать себя сама, не завися от других

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Европы обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США. Об этом она сказала в интервью телеканалу La7.

При этом Мелони заметила, что отношения между США и ЕС не ухудшаются, самооборона — это неизбежный исторический процесс. По словам политика, вопрос состоит в том, кто насколько сильно хочет защищать свои интересы.

«Американцы сегодня решают, как защищать свои интересы, потому что у них есть на это силы. Я считаю, что Европа должна поступать так же», — заявила Мелони.

Премьер добавила, что европейская оборона становится возможностью, которая «имеет свою цену», «обеспечивает политическую свободу». По мнению Мелони, Европа должна понять, что если она хочет снова стать великой, то должна принимать решения самостоятельно и не зависеть от других.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Ранее США пригрозили, что будут меньше участвовать в оборонных проектах Европы.