На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер-министр Италии призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами

Мелони: Европа должна защищать себя сама, не завися от других
true
true
true
close
Ciro De Luca/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала страны Европы обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США. Об этом она сказала в интервью телеканалу La7.

При этом Мелони заметила, что отношения между США и ЕС не ухудшаются, самооборона — это неизбежный исторический процесс. По словам политика, вопрос состоит в том, кто насколько сильно хочет защищать свои интересы.

«Американцы сегодня решают, как защищать свои интересы, потому что у них есть на это силы. Я считаю, что Европа должна поступать так же», — заявила Мелони.

Премьер добавила, что европейская оборона становится возможностью, которая «имеет свою цену», «обеспечивает политическую свободу». По мнению Мелони, Европа должна понять, что если она хочет снова стать великой, то должна принимать решения самостоятельно и не зависеть от других.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Ранее США пригрозили, что будут меньше участвовать в оборонных проектах Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами