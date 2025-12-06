На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Охотятся»: генерал рассказал, почему за самолетом Зеленского летели дроны

Генерал Попов: летевшие за самолетом Зеленского дроны могли охотиться на лидера
true
true
true
close
Louisa Gouliamaki/Reuters

Летевшие за самолетом украинского лидера Владимира Зеленского беспилотники могут свидетельствовать об определенной разведывательной операции спецслужб. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Эти беспилотники могли специально охотиться за Зеленским, чтобы его напугать. Версию о том, что под управлением каких-то разведывательных сообществ была проведена операция для демонстрации главе киевского режима, что с ним может произойти при определенных обстоятельствах, исключать нельзя», — подчеркнул он.

Вместе с тем, Попов допустил, что время прилета Зеленского могло совпасть с испытаниями новой техники.

Четыре неизвестных военных беспилотника преследовали самолет Зеленского во время его визита в Ирландию. После этого БПЛА некоторое время кружили над военным кораблем. Власти республики решили не сбивать дроны, теперь инцидент расследуют. Кто и зачем преследовал самолет президента Украины — остается неясным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

У властей нет версий о том, кому дроны принадлежат и куда они исчезли после инцидента. После того как беспилотники пересекли траекторию полета самолета Зеленского, они какое-то время покружили над кораблем Военно-морской службы Ирландии LE William Butler Yeats, который был секретно отправлен в Ирландское море на время визита украинского президента. Затем они улетели в неизвестном направлении.

Ранее в Ирландии началось расследование из-за появления БПЛА во время визита Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами