Инвестор назвал самые рискованные вложения для россиян в 2026 году

Инвестор Сергей Гришин в беседе с «Лентой.ру» назвал рубли «под подушкой» наименее выгодной инвестицией в 2026 году.

По его словам, российская валюта сейчас переоценена и многие аналитики считают, что она обладает существенным потенциалом падения. Если же деньги размещены на депозит, то этот риск компенсируется высокой процентной ставкой, поэтому стоит выбирать вклады с оптимальными условиями.

Гришин также выделил акции высокотехнологичных американских компаний как вторую наименее перспективную инвестицию. Он пояснил, что их стоимость сейчас высока из-за завышенных ожиданий от технологий искусственного интеллекта, которые могут не оправдаться, что приведет к падению цен на такие бумаги.

Что касается третьей позиции, инвестор отметил, что к числу рискованных вложений относится золото. Его цена сильно зависит от политической ситуации: завершение украинского конфликта может обрушить стоимость металла, тогда как конфискация российских активов, наоборот, может привести к его росту. Кроме того, Гришин включил в список рискованных вложений венчурные проекты, так как высокие ставки и закрытые рынки затрудняют развитие стартапов и выход на международные площадки.

Ранее россияне стали резко переходить на наличные расчеты.