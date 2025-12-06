На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ сообщили о взрывах на западе страны

В Луцке и других регионах Украины зафиксировали взрывы
true
true
true
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В субботу на западе Украины в Луцке прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

По данным журналистов, звуки взрывов также фиксировались в Днепропетровске, Полтаве, Львовской области и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины указывает, что воздушная тревога объявлена по всей территории страны. В сообщении Telegram-канала «Общественного» уточняется, что в Луцке действительно слышались взрывы.

Утром 6 декабря в Днепропетровске на Украине прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Также новые взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской и в Винницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева. По его данным, в результате прилета ракет и беспилотников «Герань» взрывы раздались в городе Фастове, который находится в 48 км от украинской столицы.

Ранее работу системы «Солнцепек» в зоне СВО сняли на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами