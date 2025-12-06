Украинские СМИ сообщили о взрывах на западе страны

В Луцке и других регионах Украины зафиксировали взрывы

В субботу на западе Украины в Луцке прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

По данным журналистов, звуки взрывов также фиксировались в Днепропетровске, Полтаве, Львовской области и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины указывает, что воздушная тревога объявлена по всей территории страны. В сообщении Telegram-канала «Общественного» уточняется, что в Луцке действительно слышались взрывы.

Утром 6 декабря в Днепропетровске на Украине прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Также новые взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской и в Винницкой областях Украины на фоне воздушной тревоги.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева. По его данным, в результате прилета ракет и беспилотников «Герань» взрывы раздались в городе Фастове, который находится в 48 км от украинской столицы.

Ранее работу системы «Солнцепек» в зоне СВО сняли на видео.