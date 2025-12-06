На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Запорожской АЭС подтвердили отсутствие радиационной угрозы

Запорожская АЭС: радиационный фон на станции соответствует норме
true
true
true
close
Reuters

Радиационный фон на Запорожской АЭС (ЗАЭС) соответствует природным значениям, угрозы для персонала, населения и окружающей среды нет. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

«Радиационный фон на промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения соответствует естественным природным значениям и находится в норме», — отмечается в сообщении.

В ведомстве указали, что в ночь на 6 декабря ЗАЭС на несколько часов лишилась внешнего энергоснабжения из-за срабатывания автоматической защиты. После чего станция перешла в режим полной потери внешнего питания. Согласно регламентам, для обеспечения внутренних потребностей были задействованы резервные дизель-генераторы. В пресс-службе подчеркнули, что все системы безопасности работали штатно.

Сейчас энергоснабжение станции восстановлено через линию 330 кВ «Ферросплавная-1». Причины отключения линий электропередачи уточняются.

На станции отметили, что параметры оборудования находятся под постоянным контролем, дизель-генераторы после работы переведены в режим дежурства, а условия безопасной эксплуатации не нарушались. Радиационный фон на территории АЭС и в прилегающих зонах остаётся в пределах естественных значений, угроз для персонала и населения нет.

Ранее ЗАЭС полностью перешла на структуру российских атомных станций.

