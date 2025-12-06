Аэропорт Ярославля возобновил работу

В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Ярославля (Туношна) сняты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

До этого ограничения в аэропорту Ярославля были введены для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 5 декабря временные ограничения вводились в аэропорту Тамбова. Утром подобные меры вводились в воздушных гаванях в Грозном, Владикавказе и Магасе.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.