США и Украина на новых переговорах по плану Трампа не пришли к соглашению

Bloomberg: встреча США и Украины во Флориде не принесла серьезного прорыва
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Встреча представителей США и Украины во Флориде не принесла «крупного прорыва» в мирном процессе по урегулированию конфликта. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Несмотря на позитивные формулировки, мало что указывало на крупный прорыв, который мог бы придать новый импульс переговорам», — говорится в сообщении издания.

5 декабря на Украине анонсировали новую встречу с США. Глава Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров совместно с другими делегатами Киева встретился с американскими представителями для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта, писала «Украинская правда».

До этого газета The Wall Street Journal писала, что лидеры стран Европы призвали президента Украины Владимира Зеленскоого не соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется несговорчивость Украины.

