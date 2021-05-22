Российский президент Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для современной талантливой молодежи. Об этом глава государства сказал во время беседы с участниками просветительского марафона «Новое знание», передает ТАСС.

«Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», — подчеркнул российский лидер.

Он также выразил мнение, что общество «Знание» поможет молодым россиянам найти себя, встать на свой путь к успеху в учебе, в работе. В заключение Путин пожелал удачи всем участникам марафона.

Накануне на марафоне основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск пообщался с российской молодежью.

Марафон «Новое знание» проходит в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Оно продлится с 20 по 22 мая.

На мероприятии помимо Илона Маска также выступят продюсер Тимур Бекмамбетов, телеведущий Владимир Познер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, один из основателей Apple Стив Возняк и другие.