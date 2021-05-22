В Москве в субботу ожидается до +22°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в субботу, 22 мая, будет до +22°С. В столице будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +20...+22°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/c. При этом его порывы могут достигать 15 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +10...+12°С. Будет дуть южный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.