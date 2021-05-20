Глава Роспотребнадзора рассказала об основной задаче «санитарного щита»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что главной задачей «санитарного щита» России является прохождение любой эпидемии без локдаунов. Об этом глава ведомства рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, поставлена задача справиться с эпидемией без нарушения обычного режима жизни. «Санитарный щит» предусматривает новый санитарный карантинный контроль на границе, более усиленный и мобильный.

«Очень быстрые тесты должны быть, новый тест от любой новой инфекции за четыре дня – это задача, которую мы должны решить очень быстро», — заявила Попова.

Кроме того, глава Роспотребнадзора добавила, что основной задачей является то, чтобы даже при возникновении рисков в целом, не пандемических, не было рисков для людей, не было рисков для экономики.

«И основной девиз — это любая эпидемия без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни», — отметила Попова.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали почти 400 смертей из-за COVID-19 за сутки. Условная летальность осталась на уровне 2,36%, отметили в штабе.