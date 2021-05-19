В Кремле ответили на заявление Медведева об обязательной вакцинации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, передает РИА «Новости».
Журналисты задали ему вопрос, стоит ли тема с обязательной прививкой на повестке дня. «Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит», — ответил им Песков.
По его словам, никакие действия в этом плане не осуществляются.
В среду, 19 мая, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что иногда вакцинация может быть обязательной в государственных интересах.
Позднее депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как может быть реализована обязательная вакцинация в стране.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.