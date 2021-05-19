Увеличенные больничные по уходу за детьми будут выплачивать с сентября, сообщает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе Минтруда, выплата больничных будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа, если больничный выдан для ухода за болеющим ребенком до 7 лет. Деньги будут получать 1,5 млн родителей ежегодно.

Данные меры не приведут к увеличению расходов работодателей, подчеркнули в министерстве. Деньги будут перенаправляться из Фонда социального страхования, который сам произведет расчет на основании больничного листа, никакие дополнительные документы гражданам предоставлять не нужно.

Отмечается, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа. При наличии страхового стажа до 5 лет он составляет 60% среднего заработка, но не более 44 400 руб. в среднем за месяц. Если страховой стаж от 5 до 8 лет, то он составляет 80% среднего заработка, но не более 59 200 руб. в среднем за месяц. Для тех, у кого страховой стаж 8 и более лет, он равен 100% среднего заработка, но не более 74 001 руб. в среднем за месяц.

Ранее сообщалось, что 18 мая Госдума во втором чтении приняла поправки для реализации социальных положений послания президента.