Минюст России рассматривает проект реестра должников по алиментам

Министерство юстиции России рассматривает возможность создания реестра должников по алиментам за несовершеннолетних детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра юстиции Константин Чуйченко.

«У нас также есть другие предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, с общественностью и партиями. В частности, предлагается создать отдельный реестр недобросовестных должников, обязанных уплачивать алименты. Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников (например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках), а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника», — рассказал Чуйченко.

Минюст обращает внимание на широкое распространение неполной выплаты алиментов и уязвимом положении отцов и матерей, в одиночку воспитывающих детей. Об этом ранее в своем Федеральном послании говорил президент России Владимир Путин.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) сообщили, что за первый квартал 2021 года приставы взыскали 283 млн рублей задолженностей по алиментам.