Гражданина ФРГ задержали за незаконные поставки станков для российского предприятия

Генпрокуратура Германии задержала гражданина страны Александра С. по обвинению в незаконных поставках станков для предприятия в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Обвиняемый подозревается в нарушениях закона, регулирующего внешнеэкономические отношения. В двух случаях он поставил товары в Россию без соответствующего разрешения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина управляет коммерческой компанией с офисом в Саксонии и сотрудничает с предприятием в России, торговыми делами которого занимается российская спецслужба.

Отмечается, что это предприятие действовало как посредник, который приобретал особенно ценные станки и передавал их российскому оборонному предприятию.

В начале мая сообщалось, что в Москве украинца осудили на 3 года за попытку контрабанды запчастей к самолетам МиГ-29.