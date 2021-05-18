В Москве во вторник ожидается до +31°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве во вторник, 18 мая, будет до +31°С. В столице переменная облачность, преимущественно без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По информации специалистов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +29...+31°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +16...+18°С. Будет дуть юго-восточный ветер 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 744 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.