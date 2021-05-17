В Пензенской области ликвидирован подозреваемый в тройном убийстве

Подозреваемый в убийстве трех человек под Пензой ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов в результате оказания вооруженного сопротивления силовикам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Недалеко от места преступления он (подозреваемый. — примечание «Газеты.Ru» ) был обнаружен в овраге, он попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, бежал по полю и начал стрелять, после чего ответным огнем он был ликвидирован», — рассказал собеседник агентства.

Как заявили в областном управлении СК России, после перестрелки силовиков и подозреваемого следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Согласно заявлению пресс-службы регионального управления Росгвардии, на месте обнаружения были найдены охотничье ружье и боеприпасы.

Уточняется, что в настоящее время на месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства преступления.

Ранее стало известно, что в Пензенской области разыскивается мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек.