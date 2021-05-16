Украина намерена отменить штрафы за въезд в Донбасс из России

Власти Украины планируют отменить штрафы за въезд в Отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) с территории России, сообщил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента страны Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом».

«Это большая проблема, которая связана с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, они штрафуются <…> Конечно же, наши граждане по обе линии фронта не должны быть оштрафованы», — рассказал Арестович.

По его словам, в настоящее время ведется работа по снятию действующего ограничения, штрафы могут быть отменены летом текущего года.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за время конфликта в Донбассе погибли примерно 14 тыс. человек, включая военнослужащих ВС Украины и жертв среди гражданского населения.