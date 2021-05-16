Миронов попросил новое здание для Госдумы

Лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что Государственной думе пора выделить новое здание. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Таким образом он прокомментировал инцидент с отпавшей с фасада здания Госдумы буквой «А».

«Не зря многие давно просят и даже требуют дать Госдуме новое здание. Вот и буква «А» с фасада отвалилась. Наверное, это уже совсем не тонкий намек, что пора», — заявил депутат.

15 мая сильный ветер в Москве сорвал с фасада здания Государственной думы букву «А» в последнем слоге слова «Государственная». На место были вызваны специалисты.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин поддержал идею переезда Госдумы в новое здание или комплекс зданий. Российский лидер заявил, что переезд парламента возможен, если это «не будет связано с дополнительными, серьезными расходами федерального бюджета».