Онищенко раскритиковал Малышеву за «дезинформацию»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко осудил врача и телеведущую Елену Малышеву, заявившую о бесполезности масок во время эпидемии COVID-19. Об этом сообщает «URA.RU».

«Маски обеспечивают безопасность. Делать такое заявление с точки зрения врача неосторожно. Елена Малышева дезинформирует людей», — заявил Онищенко.

Он добавил, что ни одно средство не дает стопроцентной защиты, но это не отменяет эффективности масок. По его словам, именно введение масочного режима помогло правительству Италии сдержать эпидемию.

Ранее телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с мероприятия в Калуге. На вопрос одной из подписчиц, почему на кадрах так много людей без масок, Малышева заявила, что они не защищают от распространения инфекции.

До этого интернет-пользователи раскритиковали Малышеву за ее ответ на комментарий подписчицы о невозможности правильно питаться из-за размера пенсии.