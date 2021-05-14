Жителям приграничных с сектором Газа районов Израиля предписано оставаться в укрытиях

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рекомендует гражданам Израиля, проживающим в приграничных с сектором Газа районах и населенных пунктах, оставаться в укрытиях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«В соответствии с обновленными правилами Командования тыла, жителей поселений, расположенных на расстоянии до четырех километров от границы с сектором Газа, просят оставаться в охраняемой зоне до дальнейшего уведомления», — заявили военные.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что наземная операция в Газе будет длиться «сколько потребуется».