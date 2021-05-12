Британия хочет запретить рекламу фастфуда для реабилитации населения после пандемии

В Британии могут запретить рекламу фастфуда и другой вредной пищи на телевидении после 9 вечера и полностью в интернете, следует из опубликованного правительством законопроекта, пишет Bloomberg.

Правительство страны также обяжет рестораны и пабы, где работают более 250 сотрудников, указывать калорийность продуктов питания. С апреля 2022 года в супермаркетах запретят акции «два по цене одного» на продукты и безалкогольные напитки с высоким содержанием жиров, соли и сахара.

Изменения являются частью законопроекта о здравоохранении и медицинском обслуживании, обнародованного 12 мая, в котором правительство изложило свою законодательную программу по реабилитации Великобритании после пандемии коронавируса.

Другие меры по борьбе с ожирением, объявленные правительством, включают разработку программы вознаграждений за здоровый образ жизни.

Премьер-министр Великобритании Бориc Джонсон был госпитализирован с Covid-19 в прошлом году и обвинил свой вес в серьезности своего заболевания. По его словам, болезнь протекала у него тяжело именно потому, что у него был избыточный вес — он весил 111 кг.

После выздоровления министр сообщил о планах похудеть и начинать каждое утро с пробежки. Джонсон запустил кампанию по борьбе с ожирением «Улучшение здоровья» («Better Health»): ее цель — помочь 35 млн человек сбросить вес и начать вести здоровый образ жизни.